الحدود الدنيا للقبولات 2019 في جامعات العراق - القبول المركزي 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية، اليوم الاثنين، عن نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد، بالاضافة إلى الحدود العليا والدنيا لكافة التخصصات المتاحة في الجامعات المحلية.
واوضحت الوزارة في بيان لها، أن أعداد المسجلين في استمارة القبول المركزي تجاوز مئة واربعين الف متقدم داعيا خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها الادبي والتطبيقي والاحيائي ممن لم يملؤوا استمارة التقديم الى المسارعة بتسجيل خياراتهم التي ستحدد قبولهم في الجامعات العراقية.
في سياق آخر، أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موسكو عدداً من الاتفاقيات العلمية والثقافية مع بعض الجامعات الروسية الرصينة.
وخلال اليوم الثالث من زيارته لروسيا بمعية الوفد المرافق له، إجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور قصي السهيل مع عددٍ من رؤساء الجامعات الروسية، وبحث معهم آفاق التعاون العلمي والثقافي فيما بين الجامعات العراقية والجامعات الروسية.
القبول المركزي للسنة الدراسية 2019-2020
http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/001.pdf
نتائج القبول المباشر القناة العامة والشهداء 2019-2020
http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/002.pdf
القبول المركزي لذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية
http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/003.pdf
القبول المركزي لذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث(المنحل) 2019
http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/004.pdf
القبول المركزي لذوي شهداء الحشد الشعبي 2019-2020
http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/005.pdf
الحدود الدنيا للسنة الدراسية 2019-2020
http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/006.pdf
التكنولوجية-قناة الشهداء-2019-2010
http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/007.pdf
التكنولوجية-القناة العامة-2019-2010
http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/008.pdf