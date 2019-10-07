رابط نتائج القبول المركزي 2019 في العراق - قبولات 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق، نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد، بالاضافة إلى الحدود العليا والدنيا لكافة التخصصات المتاحة في الجامعات المحلية. للاستعلام اضغط هنـــــا

واوضح المكتب الاعلامي للوزارة في بيان إن أعداد المسجلين في استمارة القبول المركزي تجاوز مئة واربعين الف متقدم داعيا خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها الادبي والتطبيقي والاحيائي ممن لم يملؤوا استمارة التقديم الى المسارعة بتسجيل خياراتهم التي ستحدد قبولهم في الجامعات العراقية.

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في سياق آخر، بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية وكالةً الاستاذ الدكتور قصي السهيل مع عددٍ من ممثلي المنظمات الدولية والدول المانحة آفاق التعاون المشترك في مجال التربية والتعليم العالي.

وحضر الاجتماع الذي عقد الثلاثاء 2019/10/1 ممثلون عن: منظمات اليونسكو، واليونيسيف، والبنك الدولي، والاتحاد الاوروبي، والسفارة الفرنسية في بغداد، والمجلس الثقافي البريطاني، ومنظمة المساعدات الاميركية، وبرنامج الغذاء العالمي، وادارة الخدمات الجامعية الكندية، فضلاً عن عددٍ من كبار المسؤولين في الوزارة.

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019-2020

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/001.pdf

نتائج القبول المباشر القناة العامة والشهداء 2019-2020

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/002.pdf

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القبول المركزي لذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/003.pdf

القبول المركزي لذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث(المنحل) 2019

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/004.pdf

القبول المركزي لذوي شهداء الحشد الشعبي 2019-2020

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/005.pdf

الحدود الدنيا للسنة الدراسية 2019-2020

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/006.pdf

التكنولوجية-قناة الشهداء-2019-2010

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/007.pdf

التكنولوجية-القناة العامة-2019-2010

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/008.pdf