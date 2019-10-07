أجواء احتفالية غريبة من الرئيس الروسي بوتين في عيد ميلاده (شاهد)

أشعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، 7 أكتوبر، مواقع التواصل الاجتماعي، عشية ظهوره في إحدى غابات سيبيريا بالتزامن مع يوم ميلاده 67.

وقضى بوتين، ذكرى يوم ميلاده، في ربوع الطبيعة والهواء الطلق في جبال سيبيريا، مع عدد من أصدقائه والمقربين منه، بدلا من الاحتفال به في منزله أو قصره الرئاسي في موسكو.

وذهب فلاديمير بوتن بنزهة في غابة سيبيريا بالقرب من نهر ينيسي، كما أظهرت لقطات مصورة وفيديو، بثها الكرملين الاثنين، الرئيس الروسي وهو يسير في منطقة توفا على الحدود مع منغوليا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها بوتن المناطق الطبيعية، حيث أفادت تقارير سابقة بأنه زار المنطقة عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، وشوهد وهو يتجول بين الجبال ويصيد الأسماك ويسبح في أنهار وبحيرات بالمنطقة، بحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس".

وفي مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي، ظهر بوتن وهو يسير فوق منحدر، ويتوقف مؤقتا للنظر في نهر ينيسي بالأسفل والجبال المحيطة به. وفق "سكاي نيوز".

وقال المتحدث باسم بوتن إن الرئيس الروسي يحتفل بعيد ميلاده في جنوب سيبيريا مع أقاربه وأصدقائه المقربين، بمن فيهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حيث شوهدا معا بينما كان بوتن يقطف نبات الفطر، ثم انتقلا معا عبر الغابة في مركبة على الطرق الوعرة، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية روسية محلية.

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يذكر أن الرئيس الروسي قضى عيد ميلاده مرات عديدة وهو في عمله، يعقد الاجتماعات ويشارك في القمم الدولية، أو في زيارات خارجية رسمية، وفي بعض الأحيان كان يأخذ بهذه المناسبة عطلة ليوم واحد يقضيه بين أقاربه وأصحابه.

وتصادف أن حلّ عيد ميلاد بوتين عامي 2017، و2018 في عطلة نهاية الأسبوع، لكن ذلك لم يمنعه منذ عامين من عقد اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي بمدينة سوتشي. بحسب "روسيا اليوم".

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي قضى الرئيس الروسي وقته متأملا الطبيعة في محمية جبلية، صحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو ومدير هيئة الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد في 7 أكتوبر عام 1952 في مدينة لينينغراد التي تسمى في الوقت الحالي سان بطرسبورغ.

الجدير بالذكر أن الرئيس بوتين تلقى العديد من الهدايا المثيرة للاهتمام في أعياد ميلاده السابقة، حيث أهدي إليه في عيد ميلاده الخمسين عام 2002 ، تمساح زجاجي، من قبل رئيس مولدوفا السابق فلاديمير فورونين، وكان ذلك خلال اجتماع لقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في كيشيناو (عاصمة مولدوفا)، وعلّق رئيس مولدوفا بالمناسبة قائلا إن التمساح هو الحيوان الوحيد الذي "لا يتراجع".

وتلقى بوتين عام 2008 على سبيل المثال هدية بمناسبة عيد ميلاده عبارة عن شبل نمر من فصيلة نادرة، ولم يكشف عن اسم الهادي، إلا أن الرئيس الروسي قال إنها الهدية الأكثر أصالة التي تلقاها في حياته.

وبمناسبة عيد ميلاده في عام 2017 ظهرت رسوم تعبيرية مع صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جدران أحد شوارع العاصمة الألمانية برلين. ورسم فنانو الشوارع الألمان حينها بوتين جالسا على مقعد محاطا بطيور الحمام وعلى الجانبين خطت مقاطع من قصيدة "إلى الفرح" التي كتبها "شيلر" نشيدا للاتحاد الأوروبي.