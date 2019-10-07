هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل: هذا ما أحتاجه الآن!

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مساء يوم الاثنين، صورا جديدة لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، علقت عليها بأنها تحتاج إلى "صديق عظيم".

وظهرت هيفاء وهبي في الصورة بإطلالة جديدة مرتدية فستانا برتقاليا قصيرا مزين بخطوط سواء عشوائية في جلسة تصوير جديدة.

وأرفقت هيفاء وهبي صور إطلالتها الجديدة، بتدوينات قصيرة، قالت في إحداها: "القادة لا يتم صناعتهم، إنما هم من يصنعون أنفسهم".

وقالت الفنانة اللبنانية في التدوينة الثانية: "كل ما أحتاجه هو صديق عظيم، وخزان وقود ممتلئ، حتى انطلق"، وأرفقتها بإيموجي "غمزة".

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الجدير ذكره أن صور هيفاء وهبي حصدت أكثر من 200 ألف إعجاب، وما يزيد عن 3 آلاف تعليق. وذلك في حسابها بموقع "انستقرام".