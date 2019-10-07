تراند اليوم : شاهد: فضيحة فستان نسرين طافش تطفو على السطح من جديد

ما زالت أصداء فضيحة فستان الفنانة السورية نسرين طافش، مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مرور أيام على مهرجان الجونة السينمائي في مصر.

وفي وقت سابق، تعرضت الفنانة نسرين طافش الى موقف محرج خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي 2019، نتيجة الطقس وسرعة الرياح وقصر فستانها الابيض.

وبحسب طافش، فقد تسبب الريح برفع تنورتها القصيرة، والتي سارعت الى استخدام يديها لتنزيلها وتغطية جسدها حتى لا تنكشف ملابسها الداخلية امام الجمهور.

Advertisements

والتقطت عدسات الكاميرا هذا المشهد وتم تداوله بشكل واسع على شبكة الانترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المختصة بالفنانين والمشاهير.

ووقعت الفنانة نسرين طافش في حرج كبير حيث انشغلت اثناء ظهورها امام عدسات المصورين والقاء التحية على الجمهور بتثبيت فستانها المتطاير الذي اظهر ملابسها الداخلية على الملأ.

وُلدت نسرين في محافظة حلب، لأب من أصول فلسطينية من صفد، وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل - إضافة إلى مواطنتها السوريَّة - الجواز الجزائري نسبة لوالدتها.

وانتقلت طافش من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008، إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، حيث بدأ تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل «هولاكو».