تراند اليوم : هيفا وهبي تغير الاسم للمرة الثانية!

تواصل الفنانة اللبنانية هيفا وهبي تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد الذي ينتجه حبيبها ومدير أعمالها الملحن المصري محمد وزيري.

وهبي استقرت على اسم جديد للفيلم وهو (أشباح أوروبا)، بعدما كان مقرراً أن يكون اسمه (عقد الخواجة)، بدلاً من اسمه الأول (حجر الإسكندرية).

فيلم (أشباح أوروبا) قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين، وانتاج محمد وزيري ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جاري الاستقرار عليها.