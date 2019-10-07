منى الغضبان لـ عضو خالد يوسف انا بمتعك احسن ولا منى فاروق وشيماء - فيديو

منى الغضبان لـ خالد يوسف انا احسن او منى فاروق لـانا احسن او

منى الغضبان : عندما اجتمع خالد يوسف بها فى ليلتها التى كانت عقب ليلة منى فاروق مباشرة ، قالت منـى الغضبـان سيدة الاعمال التى عاشرها خالد يوسف جنسيا وانتشر الفيديو الذى هز السوشيال ميديا صورهم بالصوت والصورة احست منى الغضبـان ان المايسترو الجوعان خالد يوسف لم يكن اخر روقان وهو يعاشرها معاشرة التعبان الهزلان الطهقان التى انهت وقضت علية منى فاروق فجعلته ذبلان ومخطوف ، لاووجه به شحوب ، وفى عقلة مضروب ، وفى جبهته معطوب ،

فالت له منى الغضبان فى حنان ، مابالاك ياسيد الجنس تعبان ومنى هربان ، وياخذك التوهان.

احست منى بغيظ شديد لا، ان ذلك الجبان العربيد، يلعب بها ويذب عليها ، برغم انه فوقها يحاول ان يثبت لها بعولته، لكنها علمت فى النهاية انه فقط يريد ان يثيرهم ، ويجلب الفضائح ، وهو ماهو الا افاق مخادع .

نم نم ” جاتك وكسة توكسك ياجبان”

فقال لها انتى احلا ياغضبان لكن البنت منــى فاروق ذات العود الممشوق جعلتنى اذوق واذوق كل الوان الخاذوق فخرجت الان خارج بلادى كفران لا استطيع العودة فينظرنى السجان ولا استطيع الفرار من القضبان ، فقالت له بنت الغضبان نم نم جاتك واكسة توكسك ياجبان.

منى الغضبان خالد يوسف

قسم فضائح ومفسدون :

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