الفنانة رجاء حسين تكشف عن اسمها الحقيقي

قالت الفنانة رجاء حسين إن والدها من مدينة شبين الكوم، ووالدتها من أصول تركيا، وهو أحد أسباب عصبيتها، موضحة أنها أكبر أشقائها الـ 4 وأنها جاءت للقاهرة وهي في سن 16 عام.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "شارع النهار"، أنها التحقت في مدرسة شبرا الثانوية للفتيات، وأنها كانت مسئولة عن تربية أشقائها؛ نظرا لطبيعة ظروف عمل والدها الذي دائم التنقل بين محافظات ومدن الجمهورية.

وكشفت الفنانة المصرية أن اسمها الحقيقي مركب وهو عايشة رجاء، "وشقيقتي اسمها فاطمة عصمت، وشقيقي إسماعيل حمدي والآخر محمد حاتم، فكانت الأسماء كثيرة".

ولدت رجاء حسين في محافظة القليوبية، انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1958، عملت في الإذاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. كما أنها لمعت من خلال مشاركتها في أعمال يوسف شاهين. وهي متزوجة من الممثل سيف عبد الرحمن.