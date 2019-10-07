شاهد: كاميرا مراقبة توثق لحظة اصابة رجل بصاعقة

أصابت ​صاعقة رجل أميركي،​ حين كان في نزهة برفقة كلابه الثلاثة أمام مستشفى ستوبنر إيرلاين البيطري في سبرينغ بـ هيوستن تكساس.

وهربت كلاب المصاب خوفاً، لكنه نجا من الموت بأعجوبة على الرغم من اشتعال ملابسه كما أن حذاءه طار من قدميه وسقط على الأرض بوقة.

وأظهرت كامير مراقبة تفاصيل الحادثة، كما عثر شخص على كورياس، وبفحصه وجد أنه قلبه متوقف، ليقوم بإسعافه قبل نقله للمستشفى.

وتعرض كورياس لإصابات خطيرة، حيث يعاني من كسور في الأضلاع وكسر بعظم الصدغ (خلف أذنه اليمنى) وتورم في العين وكدمات في جسده بالكامل بجانب تمزق في العضلات في عدة مناطق.