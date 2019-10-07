شاهد: طائرات مقاتلة سعودية ترافق موكب الملك سلمان

أثارت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مرافقة عدد من الطائرات المقاتلة السعودية لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية فوق أجواء الرياض.

ونشر مقاطع الفيديو تكهنات مغردين بأن الطائرة تحمل على متنها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن الطائرات المقاتلة هي لأغراض أمنية، وفق شبكة CNN عربية.

إلا أن قناة الإخبارية السعودية الرسمية نشرت مقطع الفيديو مؤكدة أن الفيديو كان جزءًا من العروض الجوية التي شهدتها المملكة خلال اليوم الوطني في 23 سبتمبر الماضي.

وقالت صفحة هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة العربية السعودية إن "الفيديو المتداول عن لحظة وصول طائرة خادم الحرمين الشريفين الى الرياض غير صحيح، والفيديو الحقيقي للطائرات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 89 خلال العرض الجوي في مدينة الرياض، ويظهر في الفيديو طائرة التزود بالوقود الحديثة إيرباص A330 MRTT".

وقالت صفحة هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة العربية السعودية فإن "الفيديو المتداول عن لحظة وصول طائرة خادم الحرمين الشريفين إلى الرياض غير صحيح، والفيديو الحقيقي للطائرات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 89 خلال العرض الجوي في مدينة الرياض