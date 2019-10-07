تنانين تظهر في سماء الوطن العربي بهذا الموعد

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد مساء غد الثلاثاء، ذروة تساقط شهب التنين، وفق موقع صحيفة "سبق" السعودية.

وأضافت الجمعية في تصريحات صحفية أنه يمكن متابعة الظاهرة الفلكية بالعين المجردة دون الحاجة لأجهزة رصد خاصة، موضحة أن "هذه الشهب التي تسمى أيضا "التنينيات" تنشط سنويا في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر".

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة "بعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل فإن نقطة تساقط شهب التنين تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل".

وأشار إلى أنه "سيكون أفضل وقت لمراقبتها مباشرة بعد حلول الظلمة من موقع مظلم تماماً بعيداً عن أضواء المدن وليس من المنزل والنظر باتجاه الأفق الشمالي لقبة السماء".

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وأضاف أبو زاهرة: في هذه السنة سيكون القمر الأحدب المتزايد موجودًا في قبة السماء بالتزامن مع ذروة شهب التنين؛ مما سيؤثر في رصد الشهب الخافتة، وسوف يغرب بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي، أما بالنسبة لعدد الشهب المتساقطة فلا يمكن تحديد ذلك بشكل دقيق؛ ففي بعض الأحيان لا يتعدى عددها حفنة قليلة ولكن يجب مراقبتها للتأكد من ذلك.

بشكل عام شهب التنين تتساقط بمعدل حوالى 10 شهب في الساعة الواحدة، ومصدرها الجزيئات الغبارية المنتشرة على طول مدار المذنب "جياكوبوني زينر"، والذي اكتُشف للمرة الأولى في العام 1900.

يشار إلى "شهب التنين" انتجت عواصف شهابية في الأعوام 1933 و1946؛ حيث سجل آلاف الشهب في الساعة، والمذنب مصدرها عاد في 1998، وأيضًا تساقطت بمعدل حوالى 100 شهاب في الساعة، ومنذ 8 سنوات في أكتوبر 2011 سجل حوالى 600 شهاب في الساعة؛ رغم وجود القمر متزامنًا مع الشهب في تلك الليلة.