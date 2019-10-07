شاهد: هيفاء وهبي تكشف عن اسم فيلمها الجديد

كشفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم الاثنين، عن أحدث أفلامها السينمائية وهو "أشباح أوروبا"، بعدما كان يحمل في البداية اسم "حجر الإسكندر" ثم "عقد الخواجة".

وطرحت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الملصق الدعائي الأول لفيلم "أشباح أوروبا"، الذي يشاركها بطولته الفنانين المصريين، أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.

وكشفت هيفاء وهبي عن ملصق واسم فيلمها الجديد، بعدما ظهرت أمام جمهورها بإطلالة جديدة، وهي مرتدية فستانا برتقاليا قصيرا، وأعلنت معها "عما تحتاجه".

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي، وبمشاركة نخبة من نجوم الشاشة المصرية.