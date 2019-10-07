حسين الجسمي يطرح "أبكي أغاني" باللهجة الخليجية - شاهد

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة باللهجة الخليجية، بعنوان "أبكي أغاني"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

وحققت الأغنية منذ صدورها إعجابا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر محبو الجسمي ومتابعوه عن إعجابهم بالأغنية، التي حققت آلاف المشاهدات منذ اللحظة الأولى لطرحها.

وجاءت الأغنية التي ابتدأت بمقطع "يطول بعادهم وأبكى أغانى وأنكتب أبيات..بها من كل قصة حب جرح يضيع" من كلمات الشاعر السعودي عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، فيما قام بالتوزيع الموسيقي للأغنية وليد فايد.

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وكانت آخر أعمال المطرب الإماراتى أغنية "أعز الناس"، وحقق من خلالها نجاحا ملحوظا والأغنية من كلمات الشاعر سلطان بن محمد رؤية، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

يشار إلى أن حسين الجسمى يحيي حفلا غنائياً ضخماً فى دبى يوم 20 أكتوبر الجارى، بمشاركة النجمة العالمية ماريا كارى، وذلك تمهيداً لإطلاق العد التنازلى "اكسبو دبى" 2020، المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة .