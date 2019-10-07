حرب الاتهامات بين سمية الخشاب وأحمد سعد تشتعل مجددا

عادت أجواء الخلاف بين الفنانة المصرية سمية الخشاب، وطليقها أحمد سعد، إلى الأضواء مجددا، حيث تبادل الطرفان الاتهامات والتصريحات الخلافية حول كل منهما تجاه الآخر.

ونفى المطرب أحمد سعد عبر حسابه في فيسبوك، تصريحات صدرت مؤخرا عن طليقته سمية الخشاب خلال لقاء تلفزيوني في دبي، بشأن تحسن العلاقة بينهما.

ونشر سعد قائلاً: “ده كذب كذب، أنا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش لورا خالص ولا بفكر فيه، ونفسي ننسى المرحلة دي بقى، ويا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي”.

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ومن جانبها، علّقت الخشاب في تصريحات لموقع "روتانا" الفني على هجوم سعد عليها قائلة: “لم أقل أن علاقتنا الزوجية عادت كما كانت، لإن مسألة رجوعي إليه أمر مستحيل ولا يمكن حدوثه، ولكنّي أجبت على سؤال بشأن طبيعة العلاقة بيننا، فقلت أنها علاقة طيبة وأنه يُحدثني هاتفياً لو احتاج شيء من متعلقاته أو ما إلى ذلك، وهذا ما حدث أكثر من مرة”.





يذكر أن الفنانة سمية الخشاب، كانت قد اتهمت أحمد سعد بالشروع في قتلها بعد أن اعتدى عليها بالضرب، وتسبب في إصابتها بتهتك في الطحال واضطرت لاستئصاله جراحياً، وذلك بحسب ما أكدته في حلقتها مع برنامج “شيخ الحارة” للإعلامية بسمة وهبة، الذي عُرض في رمضان الماضي.