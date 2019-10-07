شاهد: لهذا السبب هرب حكم مباراة من الملعب

أثارت استغراب رواد مواقع التواصل طريقة تعامل حكم مباراة طلائع الجيش وبيراميدز، مع احتفال اللاعب كريم طارق بهدفه مرتديا قناع "سبايدر مان" جدلا و استغرابا كبيرا في الأوساط المصرية.

فبعد أن سجل طارق هدفا في مرمى بيراميدز ارتدى قناع "سبايدر مان"، على طريقة اللاعب الغابوني، بيير إيمريك أوباميانغ، لتكون هذه الاحتفالية الأولى من نوعها في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

أغضب احتفال لاعب طلائع الجيش، حكم المباراة الذي توجه نحو اللاعب مشهرا بطاقة صفراء بوجهه، وملقيا القناع بغضب إلى خارج أرضية الملعب.

أثار تصرف الحكم استغرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتباينت التعليقات حول تصرفه، إذ قال الإعلامي عبد الرحمن مجدي: "هو حكم ماتش بيراميدز بمنتهى العصبية خد ماسك سبايدر مان من كريم طارق و رماه برة و اداله إنذار و بطريقة غريبة جداً .. لو القانون بيقول انذار مفيش مشكلة لكن الطريقة دي و ياخده منه و يرميه برة ده ع أساس ايه ؟ احنا في مدرسة ؟ ولا ده ولي أمره ولا ايه؟".

الجدير بالذكرأن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين الفريقين ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة ويبقى خلف الأهلي بفارق نقطتين.