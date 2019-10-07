تراند اليوم : بعد عدة محاولات.. منى زكي وأحمد حلمي في قبضة رامز جلال

وقع الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته منى زكي، ضحية مقلب جديد للفنان المصري رامز جلال، بعد محاولات حثيثة من الأخير خلال السنوات السابقة لاستضافتهما في أحد برامجه.

وكان رامز جلال التقى بالفنانين حلمي وزكي في جلسة خاصة، وأبى أن يفوت الفرصة دون تنفيذ أحد مقالبه بهما، وهو ما حدث حيث استخدم صوت "الزامور" لتنفيذ المقلب.

ونفذ جلال مقلبه بمساعدة الفنان أحمد السقا الذي كان متواجدا في اللقاء وبحضور الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وشارك رامز جلال مقلبه في أحمد حلمي ومنى زكي، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، إلى جانب صور من نفس اللقاء.

Advertisements

يشار إلى أن أحمد حلمي يرفض تماما الظهور في برامج المقالب وكذلك زوجته منى زكي.

وكان آخر برامج مقالب رامز جلال في رمضان 2019 بعنوان "رامز في الشلال"، والذي عرض على شاشة "إم بي سي" السعودية، وصور في إندونيسيا. بحسب "سبوتنيك".

يشار إلى أن الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، أثارت ضجة مؤخرا، بتصريحها أنها حصلت على مقابل مادي كبير، نظير مشاركتها في برنامج مقالب رامز جلال لعام 2016 "رامز بيلعب بالنار"، الذي تم تصويره في المغرب.