شاهد: أول ظهور للفنان لطفى لبيب بعد تدهور حالته الصحية

ظهر الفنان المصري لطفي لبيب، اليوم الاثنين، ببرنامج واحد من الناس المذاع على قناة النهار، حيث قرر العودة مرة أخرى ليمتع جمهوره، لأنه واحد من الناس ويجب أن يعود للناس بفنه.

وطالبه عمرو الليثي قبول الأعمال التي تعرض عليه من المنتجين والمخرجين من جديد، و استجابة لمناشدة الليثى قرر الفنان لطفى لبيب العودة مرة أخرى للتمثيل، متأثرا بمناشدة الليثى له.

وأوضح الفنان المصري خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”، على قناة “النهار”، أنه أصيب بجلطة في المخ لا يدري سببه، مضيفًا: “أصلا معرفش جالي المخ ده منين”.

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تابع لطفى لبيب أن الجلطة أثرت على حركة قدمه ويده اليسرى، مستطردًا: “لكن أنا راض جدا جدا واستمتع بحياتي.. المرض ده خلاني اقعد في البيت واشوف ولادي.. قبل كده كنت هائم في الدنيا”.

يشار إلى أن آخر أعمال لطفي لبيب، هو فيلم “خيال مآته”، الذي طرح مؤخرًا في دور العرض خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

على صعيد آخر، أوضح أنه تخرج عام 1970 ثم التحق بالقوات المسلحة وظل بها لمدة ٦ سنوات، لافتًا إلى أنه ألّف فيلمًا بعنوان “الكتيبة ٢٦” واصدره في كتاب لكنه لم يتم إنتاجه، كشف من خلاله عن بطولات الجيش المصري.