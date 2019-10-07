شاهد: باربي الحقيقية تظهر في داغستان

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لقب "باربي داغستان" على فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، مبدين اعجابهم الشديد بصورها المنشورة على حساباتها الخاصة.

ولدت ماريان باشايفا، والملقبة بـ"باربي داغستان" في ماخاتشكالا، لتنتقل بعدها للعيش في أوسيتيا الشمالية ومن بعدها إلى موسكو.

وتلقت باشايفا العديد من العروض من دور الأزياء وعروض من المغنين الروس للمشاركة في فيديوهات مصورة، حيث تتميز الفتاة بجمالها الذي شبهه الكثيرون بدمية الأطفال "باربي".

وتحظى الفتاة بمتابعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" حيث يصل عدد متابعيها لنحو 600 ألف متابع.