شاهد: هيفاء وهبي تنشر صورة جريئة وتكشف عن أمنيتها

نشرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، صورا لها على موقع "انستجرام" بإطلالة جديدة مرتدية فستانا برتقاليا قصيرا، كاشفة عن أبرز أمنياتها.

ونشرت هيفاء وهبي، صورتين لإطلالتها الجديدة في جلسة تصوير جديدة، التي ارتدت فيها فستانا ضيقا قصيرا باللون البرتقالي الغامق، مزين بخطوط عشوائية سوداء اللون.

وعلقت وهبي على إطلالتها الجديدة، بتدوينات قصيرة، قالت في إحداها: "القادة لا يتم صناعتهم، إنما هم من يصنعون أنفسهم"، مضيفة في تدوينة ثانية: "كل ما أحتاجه هو صديق عظيم، وخزان وقود ممتلئ، حتى انطلق"، وأرفقتها بإيموجي "غمزة".