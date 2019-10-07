حقيقة وفاة فرحات مهني في الجزائر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع اخبارية جزائرية، أنباءً عن وفاة فرحات مهني، في إحدى مستشفيات العاصمة، دون أن يتم التأكيد من جهات رسمية حتى اللحظة.

فرحات مهني المدعو فرحات إيمازيغن إيمولا، من مواليد 5 مارس 1951، وهو مغني وسياسي ومعارض جزائري، ينحدر من منطقة القبائل، ولد في إيلولة أمالو بدائرة بوزغن ولاية تيزي وزو.

أسس مهني في عام 2002 الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبايل بفرنسا، التي تناضل من أجل انفصال منطقة القبائل عن الجمهورية الجزائرية، وكون بعدها حكومة مؤقته بفرنسا ونصب نفسه رئيس دولة وصرح مرارا أنه لا يعتبر نفسه جزائري مما جعل السلطات الجزائرية تسحب الجنسية الجزائرية منه.

سافر في عام 2012 إلى إسرائيل، والتقى بنائب رئيس الكنيست ، وأعرب عن دعمه وتضامنه مع إسرائيل، وقارنها بالقبائل، حيث قال: "نحن في بيئة معادية، كلا البلدين يشتركان في نفس الطريق، ولكن إسرائيل موجودة بالفعل - وهذا هو الفارق الوحيد"، كما وعد ب فتح سفارة إسرائيلية في الجزائر.