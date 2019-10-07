شاهد: الفنانة أمينة خليل بالبكيني تثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر موقع "انستجرام" الفنانة المصرية أمينة خليل، مما خلق حالة من الجدل حول أسباب نشر هذه الصورة بهذا الشكل.

ونفت النجمة أمينة خليل ما تردد الأيام الماضية حول علاقتها بعضو فريق كايروكي تامر هشام، وذلك بعد صورة نشرها تامر، مؤكدة أن الحديث عن خطوبتهما هو مجرد “شائعة عبيطة”، موضحة أن تامر هشام صديق مقرب لها، وأن الصورة أخذت في حفل خطوبة صديق لهما.

ليأتي ذلك بعدما أثارت الفنانة الجدل، منذ أيام بسبب، نشر عضو فرقة “كايروكي” الشهيرة، تامر هشام، صورة له مع أمينة، على حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، أثناء تواجدهم بإحدى المناسبات الخاصة.

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وانهالت العديد من التعليقات على الفنانة أمينة، عن وجود قصة حب جديدة مع عضو فريق “كايروكي”، وكذلك أسباب قيامها بالتصوير بهذا الشكل الرومانسي، والعديد من الأسئلة التي تستفسر عن خطوبتها أو انها تعيش قصة حب.

ولكن حرصت أمينة، على عدم الرد أو التوضيح عن أي شئ يخص هذا الأمر، ولكن من المنتظر أن توضح تفاصيل كثيرة حول خطبتها في العدد القادم من المجلة.

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية أمينة خليل انضمت لأسرة فيلم “لص بغداد” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، ومن المقرر طرحه في صيف 2019، حيث تقدّم مشاهد أكشن وإثارة بشكل مختلف.