شاهد: فتاة تبهر السعوديين بعزفها في أحد الأسواق

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة ترتدي الزي السعودي الكامل، و تعزف على الكمان في أحد أسواق العاصمة السعودية الرياض.

ويقول مدونون سعوديون إنّ العازفة مواطنة، وإنها تقف أمام أحد محلات بيع المجوهرات الشهيرة في مدينة الرياض و تعزف على الكمان في مبادرة جديدة على أسواق المملكة التي تشهد مزيدًا من الانفتاح على الثقافة والفنون.

وتقف العازفة مجهولة الهوية، مرتديةً العباءة السوداء وغطاء الرأس باللون ذاته، بينما غطت عينيها بقناع، تعزف على الكمان.

وأبدى كثير من المغردين السعوديين إعجابهم بالعازفة، ودعا آخرون لتطبيق هذه المبادرات في الأماكن العامة شأن كثير من دول العالم التي ينتشر فيها عازفو الموسيقى في وسائل النقل العامة والأسواق.