شاهد: إعصار قمعي في رأس الخيمة شمال الإمارات

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تُظهر حالة فلكية نادرة في الإمارات، حيث تم رصد ما يُعرف بالإعصار القمعي، في منطقة رأس الخيمة شمال البلاد.

وتزامن الظهور النادر للإعصار القمعي مع زوبعة رملية أثارت عمودًا ضخمًا من الأتربة والغبار في منطقة جنوب كدرا في إمارة رأس الخيمة.

وتم رصد الظاهرة من قِبل بعض هواة الطقس الذين ينشطون في مطاردة العواصف والظواهر الفلكية.

وقالت حسابات متخصصة في متابعة الأحوال الجوية إن تشكل إعصار قمعي ”تورنيدو“ في منطقة كدرا/رأس الخيمة الإماراتية ناجم عن تعرض بعض مناطق الإمارات وسلطنة عُمان لجزء من منخفض جوي يمتد من إيران.