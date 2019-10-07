تراند اليوم : تعرف على فوائد الرطب

يعتبر الرطب والتمر من ثمار شجرة النخيل، وهي شجرة تثمر في فصل الصيف بشهر أكتوبر وتنتشر بكثرة في مختلف البلاد العربية، وتتمير ثمار النخيل بالقيمة الغذائيّة العالية، لذا يعتمد عليها العرب في حياتهم اليومية.

• يُعتبر التمر مقوٍ للأعصاب والعضلات. يُؤخّر لمظاهر الشيخوخة، حيث أنه يعتبر مرمم لخلايا البشرة. مقوٍ للجهاز الهضمي خاصّةً إذا أضيف إليه الحليب.

• تُضاهي فائدة الرطب فوائد بعض اللحوم والأسماك، ويُعتبر الرطب مفيداً للمصابين بأمراضٍ صدريّة وفقر الدم.

• يُعتبر التمر والرطب ذو فائدة عالية للأطفال والرياضيّين والعمّال والنساء الحوامل.

• الرطب من الثمار الضرورية للحفاظ على رطوبة العين وبريقها، ويمنع جحوظها وتشكّل السواد أسفل العين، ويقوّي الرؤيا ويعمل على مكافحة غشاوة العين.

• مهدّيء للأعصاب وخاصّة الأعصاب السمعيّة ويقوّيها، هذا بالإضافة لمحاربته القلق العصبيّ، ويعمل على تنشيط الغدة الدرقيّة ويفضّل تناول الرطب صباحاً مع كأسٍ من الحليب

• يعمل الرطب على ترطيب الأمعاء وتليين الأوعيةِ الدمويّة ويمنع تشكل الإلتهابات.

• ومن فوائد الرطب المهمّة فهو يعتبر مقوٍ جنسيّ، ومقوٍ للعضلات وحجرات الدماغ، هذا بالإضافة لمكافحته للتراخي والكسل وزوغان البصر والدوخة.

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• من مميزات هذه الثمرة بأنها تعتبر سهلة الهضم، ومنشّطٌه فعّاله للجسم، مدره للبول وتعمل على تنظيف الكبد، بالإضافة لغسيل الكلى، ومهمه جداً في مكافحة السعال والتهابات القصبات الهوائيّة، ومكافحة البلغم والإمساك. مهمّ لتعديل حموضة الدم المسبّبة لحصيات الكلى، والنقرس، والمرارة، وارتفاع ضغط الدم، والبواسير.

• يحتوي الرطب على مادة قابضة للرحم، حيث أن تناوله يعمل على تيسير عمليّة الولادة وتقليل النزف بعدها، ويساعد الرطب على إدرار الحليب للأم المرضع، كما أنّه يساعد على النمو؛ لأنّه غني بفيتامين أ، هذا بالإضافة لمكافحته العشى الليلي، والمحافظة على رطوبة الأغشية الجلديّة الناعمة التي تبطن الحلق والأنف.

• يكافح الرطب انسداد الشهيّة، وسلامة اللسان والشفاه والجفون ، ويمنح الجسد القوة والحرارة.

• تعزيز وظيفة الجهاز العصبي ساهم تناول الرطب على تعزيز وظيفة الجهاز العصبي، وذلك لاحتوائه على مستويات مرتفعة من فيتامين ب، والذي يعزز وظيفة أجزاء الجسم المختلفة بفعالية أكثر، كما يحتوي الرطب أيضاً على البوتاسيوم الذي ينظم عمل الجهاز العصبي، كما يحسّن وظيفة الدماغ، مما يساعد على تحسين نوعية النوم،

• المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية تحتوي الرطب على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم ومستويات منخفضة من الصوديوم، مما يساهم بفعالية في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك من خلال تنظيم معدل ضربات القلب، والسيطرة على ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتات الدماغية .

• معالجة مشاكل البشرة يمكن أن تساعد الرطب الحمراء في علاج بعض مشاكل البشرة المختلفة، فهو يعمل على تقوية مرونة الجلد، ويعود ذلك لاحتوائه على فيتامين ج، وفيتامين ب، والتي تعزز مرونة البشرة، وتنعيم الجلد، كما يعمل فيتامين ج كمضاد للأكسدة، حيث يمنع تراكم صبغة الميلانين في الجسم، وبالتالي تقليل ظهور التجاعيد في البشرة

• معالجة فقر الدم يساعد الرطب الأحمر على علاج فقر الدم لدى النساء بفعالية، ويعود ذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الحديد، حيث ترتفع نسبة الإصابة بفقر الدم لدى النساء نتيجة الحيض والولادة

• خفض مستويات الدهون الثلاثية