تراند اليوم - رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي وعلاقتها بفيديوهات خالد يوسف الإباحية

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن عمرها الحقيقي موضحة أنها بلغت من العمر 45 عاماً وأنها لا تخجل من عمرها معتبرةً إياه مجرد رقم ، وقالت في تصريحات لبرنامج كلام نواعم : ” أنا لا احتاج إلى لفت الأنظار ، وهل بلوغي سن الخامسة والأربعين يعتبر أني كبرت ؟!

بالنسبة لي العمر مجرد رقم ، فالمهم عندي كيف أرى نفسي وكيف يراني الناس ، بالنسبة لي عمري الحقيقي في روحي وداخلي وأنا أرى نفسي الآن بعمر الخامسة والثلاثين ” .

وأعربت رانيا يوسف عن انزعاجها الشديد من الزج باسمها في قضية الفيديوهات الإباحية الشهيرة والمرتبطة باسم البرلماني والمخرج السينمائي خالد يوسف ، مؤكدة أنه تم استغلال اسمها لإيصال الفيديو لأعلى نسبة مشاهدة .

كما لفتت في حديثها إلى أنها شديدة الحرص في انتقاء أدوارها ، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته أعمالها الدرامية السابقة مثل ” كأنه مبارح ، السبع وصايا واهل كايرو ” .

وعن أزيائها أكدت يوسف أنها لا ترى نفسها مبتذلة ، مشيرة إلى أنها ملتزمة بالحدود تماماً وذلك من خلال اختيارها لملابس مناسبة للمكان الذي تقصده .

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الجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف بدأت بتصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني ” ملايكة إبليس ” والذي تم تغير اسمه لـ ” وبينا معاد ” بسبب اعتراض الأزهر على الاسم السابق ، وتدور أحداث العمل في إحدى الحارات الشعبية المعاصرة والتي تسمى ” حارة حدوقة ” .

يشار إلى أن مسلسل ” وبينا معاد ” من تأليف الكاتب محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى .