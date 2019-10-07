حقيقة وفاة فنانة مشهورة بعد تعرضها لحادث سير أليم

أصيبت الفنانة المصرية كوكي، بجراح وصفت بالحرجة، جراء تعرضها لحادث سير مروع قبل أسابيع، في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدة أنها ما زالت تعاني من آلام حادة.

وأكدت كوكي، شقيقة الفنانة المصرية روبي، وفق موقع الفن، أنها طريحة الفراش منذ الحادث: "كنت متجهة بسيارتي إلى العمل واصطدمت بسيارة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابتي بكسر في أسناني، وجروح قطعية في الشفاه".

وأشارت أن االطبيب الخاص بها، طلب منها الراحة التامة، لحين الشفاء، مضيفة: "الآن بدأت التحرك، وسوف أمارس حياتي بصورة طبيعية بعد أسبوع من الآن".

ويشار إلى أن كوكي كانت قد شاركت في المسلسل المصري"أبو العروسة"، كما شاركت في مسلسل "الزوجة 18" برفقة الفنان حسن الرداد.