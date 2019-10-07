شاهد: رفع حالة الطوارئ بسبب فيلم الرعب الجوكر بعد تصدره السينما الأمريكية

تصدر فيلم الرعب الأمريكي "الجوكر" إيرادات السينما الأمريكية على الرغم من رفع مستوى الطوارئ لدى الأمن الأمريكي خوفاً من ارتفاع مستوى الجريمة في الولايات المتحدة بعد عرض الفيلم نظراً لأنه يحث على اندلاع العنف والجرائم.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن فيلم الحركة والجريمة الجديد "الجوكر" تصدر في أول أسبوع لطرح في السينما الأمريكية الإيرادات محققا 93.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

وكانت الشرطة في مدن أمريكية عديدة تأهبت في مدن أمريكية كبيرة مع بدء عرض فيلم "الجوكر" في دور العرض، بعد أسبوعين من الدعاية للفيلم، الذي يدور حول شخصية وحيدة مضطربة تتعرض لتنمر وصعوبات، مما أثار مخاوف من أنه قد يؤدي لاندلاع عنف.

وترتبط شخصية "الجوكر" بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا بولاية كولورادو في عام 2012 أثناء عرض فيلم "صعود فارس الظلام" (ذا دارك نايت رايزز)، وعبرت أسر بعض الضحايا عن قلقها بشأن الفيلم الجديد الذي لن يعرض في المجمع السينمائي في أورورا.

وأظهر مقطع مصور أفراد أمن يرتدون خوذات ويحملون أسلحة أمام دار عرض تعرض فيلم "الجوكر" في مهرجان نيويورك السينمائي، حيث تم تفتيش حقائب الجمهور كما انتشر رجال شرطة بصحبتهم كلاب بوليسية.

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وذكرت الشرطة في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو في بيان أنه ليس لديها علم بتهديدات معينة لكنها تنشر قوات إضافية أو تراقب عن كثب دور السينما التي تعرض الفيلم وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وذكر موقع ديدلاين المعني بأخبار هوليوود نقلا عن مسؤول في إنفاذ القانون في نيويورك لم يذكر اسمه أن رجال شرطة بملابس مدنية سينتشرون داخل بعض دور العرض في المدينة، ولم يتسن التأكد من صحة ذلك من دائرة شرطة نيويورك.

وحظرت اثنان من سلاسل دور العرض الأمريكية، هما "لاند مارك" و"إيه إم سي"، دخول المتفرجين الذين يرتدون أزياء وأقنعة أثناء عرض الفيلم، بينما نبهت مجموعة ألامو درافتهاوس لدور العرض الآباء لضرورة عدم اصطحاب الأطفال أثناء مشاهدة الفيلم.

وتراجعت إيرادات العديد من الأفلام الأمريكية هذا الأسبوع أمام تصدر فيلم الجوكر إيرادات السينما ودور العرض الأمريكية وسط إقبال كثيف من المواطنين على مشاهدته.