شاهد: كواليس حصرية لفيلم "الممر" بعد عرضه على قناتي ON E والقناة الأولى

انتظر الجمهور المصري بشغف العرض الأولى لفيلم الممر عبر قناتي "ON E" والقناة الأولى بالتليفزيون المصري، والذي يتحدث عن القوات المسلحة وقوات الصاعقة المصرية خلال حرب 6 أكتوبر، وجرى تصوير مشاهده في أشهر خمس مدن مصرية.

وتدور أحداث فيلم الممر حول شجاعة رجال القوات المسلحة وقوات الصاعقة المصرية بشكل خاص، خلال حرب الاستنزاف، كما استعرضت أحداثه المرحلة الزمنية بداية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم الممر من بطولة "أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، شريف منير، وأحمد فلوكس"، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة وكتب الحوار الشاعر الغنائي أمير طعمية.

وجرى تصوير الفيلم خلال 3 أشهر في 5 مدن، هي "السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، القاهرة"، وبنت شركة الإنتاج، الديكورات الخاصة بمشاهد العمل بشكل كامل، حيث تمت الاستعانة في ذلك بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل، لمطابقتها بالواقع خلال فترة أحداث الفيلم تاريخيا، كما ساعدت إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة في توفير مواقع التصوير، وفق موقع الوطن.

وتميز فيلم الممر بمشاهد الأكشن وتصوير الحرب بشكل احترافي دقيق، وذلك لاستعانة شركة الإنتاج بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية داخل أحداث الفيلم، وتم تدريب جميع طاقم الممثلين في مدرسة الصاعقة في أنشاص بالشرقية بشكل مكثف لحمل السلاح وإطلاق النار.

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ويعتبر فيلم "الممر"، هو أضخم إنتاج شهدته السينما المصرية، ويعتبر هو التعاون الخامس بين شركة "الماسة للإنتاج الفني" والمخرج شريف عرفة، بعد أفلام "الجزيرة، الجزيرة 2، ولاد العم، فول الصين العظيم".

وكان فيلم الممر قد تم عرضه مؤخراً في موسم عيد الفطر، حيث حقق نسب مشاهدات عالية، حيث تخطت إيراداته ال(80) مليون جنيه، أثناء عرضه في دور السينما المصرية .

ويشار إلى أن الفيلم عودة لإنتاج الأفلام السينمائية الحربية، التي تجسد التاريخ المصري، وتنقله للشباب الذي لا يعرف ما حدث خلال تلك الفترة، وبطولات الجيش المصري، حيث تميز العمل بإنتاجه الضخم.

ويذكر بأنه تم عرض فيلم الممر، أمس الأحد، بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، فيما ينتظر عرضه على قناة "DMC" يومي 11 و15 أكتوبر.