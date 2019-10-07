قتلوا رضيعها في ثلاجة المشرحة لسبب تافه

ارتكب أطباء في جمهورية كازاخستان جريمة قتل بشعة بحق طفل رضيع بعد عودته إلى الحياة حيث ولد ميتاً ثم عاد قلبه إلى العمل لكن أطباءه رفضوا إنعاشه وقرروا وضعه داخل ثلاجة المشرحة ليلقى مصرعه كي لا يلجئوا إلى تعديل السجلات الطبية.

وأدت القضية المروعة في كازاخستان إلى اتهام طبيبين بارزين بالقتل، وقال الادعاء إن كانيش نيسانبايف كبير الأطباء في المركز أمر بوضع الطفل في ثلاجة المشرحة على الرغم من علمه أن ساق الطفل قد تحركت.

ويواجه كانيش وأخصائي التوليد، الذي لم يُكشف عن اسمه في المركز، تهمًا بالقتل والسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

ورصد المحققون الواقعة بينما كانوا يتنصتون على كانيش كجزء من تحقيق في قضية رشاوى منفصلة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

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وقال شينجز كابدولا قائد شرطة مكافحة الفساد: ”بعد الولادة، تم تسجيل الرضيع على أنه ميت، بينما كان لا يزال حيًا“.

وأضاف: ”بعد أن أظهر الطفل علامات على الحياة، قرر الأطباء، بدلًا من اتخاذ تدابير عاجلة، أن يتصرفوا وفقًا للسجلات الصادرة بالفعل والتي تقول إنه ميت. فوضعوا الرضيع في ثلاجة المشرحة ليموت، وهو ما أثبتته التسجيلات، إذ قال كبير الأطباء في مكالمة هاتفية: لقد مات الطفل في الثلاجة“ وفقاً لإرم نيوز.

يذكر أن كانيش متهم في قضية منفصلة برشوة المسؤولين للتستر على الأخطاء الطبية وللحصول على عطلات خارجية فخمة، هذا وتم احتجاز الطبيبين بينما يتم التحقيق في القضية.