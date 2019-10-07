شاهد: مقطع حصري ونادر لجولدا مائير عقب حرب أكتوبر

ظهرت جولدا مائير رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية، في مقطع فيديو عقب انتصار مصر في حرب 6 أكتوبر 1973، وتبدو على ملامحها الحسرة والحزن والانكسار، كما وتم عرض أمس الأحد فيلم الممر قناة ON E والذي يتحدث عن بطولة القوات المسلحة في الحرب.

ظهرت جولدا مائير خلال مقطع فيديو حصري، تم عرضه على برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بالتزامن مع الاحتفالات بحرب نصر أكتوبر، بصورة المنكسرة والحزن يخيِم على ملامحها، وفق البوابة نيوز.

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ويشار إلى أنه تم عرض فيلم الممر عبر قناتي "ON E" والقناة الأولى بالتليفزيون المصري، بالتزامن مع الاحتفال بحرب أكتوبر، والذي يتحدث عن القوات المسلحة وقوات الصاعقة المصرية خلال الحرب، وجرى تصوير مشاهده في أشهر خمس مدن مصرية.

ويشار أن مصر تحتفل بمرور 46 عامًا على انتصار أكتوبر والذي تحقق في عام 1973، بعبور آلاف الأبطال المصريين للضفة الشرقية في من قناة السويس.

ويذكر أن إيرادات فيلم الممر تخطت ال(80) مليون جنيه، أثناء عرضه في دور السينما المصرية، في موسم عيد الفطر المنصرم.