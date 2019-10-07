شاهد طفل يمني يبهر مواقع التواصل الاجتماعي بصوته وأصالة تعلق

أبهرت مواقع التواصل الاجتماعي بعذوبة صوت طفل يمني أنشد أغنية بأداء محترف أثناء بيعه الماء في شوارع اليمن فيما أظهرت النجمة السورية أصالة إعجابها الشديد به.

ونشرت أصالة، أمس الأحد، فيديو الطفل الذي بات حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشغلهم بجمال صوته.

وقالت في تدوينة على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "ما أحلاك يا روح قلبي ويا أجمل صوت وروح، يا بائع الحب وبائع الطيبة وبائع الفرح يا ابني عمر بائع الماء، مو معقول مو معقول هالجمال".

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وانتشر فيديو الطفل عمر على شبكة الإنترنت كالنار في الهشيم وفقاً لروسيا اليوم، حيث ظهر خلال المقطع وهو يؤدي أغنية "حبيبي انت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، بصوت شجي، بينما كان يبيع المياة لسائقي السيارات المارة.