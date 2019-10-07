تراند اليوم : سما المصري تظهر صدرها “والمرأة اللعوب” – فيديو

نشرت الرقاصة المصرية، سما المصري، فيديو جديدًا لا يختلف عن ما تنشره يوميًا من اغراءات وإثارات وقلة إدراك، وظهر صدرها بشكل مبالغ به. وقالت: (ودا كان اخر مشهد من فيلم (ايغمالادوس) المرأه اللعوب…قريبًا بالأسواق)

اقرأ: سما المصري تعرض مؤخرتها وأحدهم: “حركت فيا حاجات” – وثيقة

تعرض جسدها بشكل دائم، وأصبح مباحًا لكل من يدخل صفحاتها ليشاهد الإغراء الذي تقدمه، والمرأة المصرية الوحيدة التي تجرأت على نشر صور لا تليق بمجتمعها.

وحين يهاجمونها، تشتمهم، وتستخدم تعابير سوقية وتسخر منهم، لأنها تعتبر أنها حرة ولا يهمها لا العادات ولا التقاليد العربية والمصرية تحديدًا.