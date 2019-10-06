تفاصيل وفاة عبدالعزيز الزامل في السعودية

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، اليوم الأحد، عن وفاة رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد العزيز عبدالله الزامل (عضو غير تنفيذي).

وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها سوف تعلن لاحقاً عن أي مستجدات حول تعيين رئيس جديد للمجلس.

يذكر أن الراحل كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "مصرف الإنماء" إلى جانب عمله رئيساً لمجلس إدارة "سبكيم"، وغيرها من المناصب الادارية والتجارية الأخرى.

وشغل الزامل، منصب وزير الصناعة والكهرباء منذ 1983 حتى 1995، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة سابك منذ 1976 حتى 1983 ومنصب نائب المدير العام لدار السعودية للاستشارات منذ 1968 حتى 1976.

الراحل عبدالعزيز الزامل حاصل على الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وعلى البكالوريوس في الهندسة الصناعية من ذات الجامعة.