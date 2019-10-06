شاهد: فيديو لبناني يتحرش بسعوديات يشعل مواقع التواصل

تصدر وسم "لبناني يتحرش بسعوديات" قائمة تريندات تويتر، في المملكة العربية السعودية؛ بسبب مقطع فيديو خادش للحياء يظهر فيه شاب لبناني يتحرش بسعوديات في أحد المقاهي وأمام الناس.

وتداول عدد من النشطاء الفيديو، حيث قالوا إن أحد الشباب وهو لبناني الجنسية تحرش جسديا بفتيات سعوديات أثناء جلوسهن على كراسي في أحد الكافيهات.

وأدان بعض النشطاء، الفتيات باعتبارهن استجبن للفعل الخادش الذي قام به الشاب ولم ينتفضن أو يعربن عن غضبهم بسبب ما حدث، وأبدوا رضاهم بذلك.

ونتحفظ نحن في وكالة "سوا"، على نشر هذا الفيديو كونه يضم مشاهد خادشة للحياء العام وللعادات والتقاليد العربية، نشكر لكم حسن تفهمكم، ومرحبا بكم في موقعكم.