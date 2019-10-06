شاهد: شخصية قديمة تعود إلى باب الحارة النسخة الأصلية

قررت الشركة المنتجة للجزء العاشر من مسلسل "باب الحارة​" إعادة شخصية "أبو ساطور​" في الجزء القادم من العمل الشامي الشهير، بنسخته الأصلية.

وقدم هذه الشخصية ​الفنان رامز عطا الله والتي​ ظهرت في "حارة أبو النار" ضمن أحداث الأجزاء الأول والرابع والخامس فقط، وغيابه عن باقي الأجزاء.

واشتهر رامز عطا الله كثيراً في أعمال البيئة الشامية، وظهر في العديد منها مثل "الخوالي" و"شوارع الشام العتيقة" و"عطر الشام" و"حمام شامي" و"بواب الريح" و"الزعيم" و"أهل الراية" و"حمام القيشاني".

وكشفت مصادر فنية أنه تم تأجيل تصوير الجزء الجديد إلى مطلع العام المقبل بسبب ارتباط الشركة المنتجة ومخرج العمل محمد زهير بمسلسل آخر هو "بروكار". وفق موقع "الفن"



