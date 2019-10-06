شاهد: صور انجي خوري تشعل مواقع التواصل

صور - عقبت ​الفنانة اللبنانية قمر​ على الإتهامات التي وجهتها لها الفنانة السورية ​انجي خوري​ مؤخراً، بالتواطؤ مع ​الفنان اللبناني آدم​ لخطفها وضربها.

ونشرت قمر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه:"لكل اعدائي يلي عم يجربو يأذوني ويشوهو بي إسمي، كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وانا رافعة راسي".

وأضافت:"والناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة. وانا قمر ورح ضل قمر ومنورة الدنيا بروحي الحلوة موتو بقهركن

و فانزي إنتو قوتي".

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وفي وقت سابق، كشفتاللبنانية خوري أن الفنان آدم قد خطفها ونقلها الى منطقة صبرا وضربها وإحتجز حريتها ليومين متتاليين، وأشارت الى أن أزمتها مع الفنانة قمر هي السبب في هذه الخطوة.

ونشرت خوري صورا ظهرت خلالها الإصابات الجسدية، دون تعليق اي من مهاجميها المفترضين حتى الآن، الامر الذي أثار موجة من التعاطف غير المسبوق معها.