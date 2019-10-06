تفاصيل وفاة الشيخ عبد السلام الخراز في بروكسل

توفي اليوم الأحد، الشيخ عبد السلام الخراز، أستاذ ومُكوّن الأئمة وخطيب مسجد "التوحيد" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بعد دخوله في غيبوبة دامت أكثر من شهر بأحد المستشفيات البلجيكية.

ويتمتع الشيخ الخراز بوزن كبير بين أفراد الجالية المغربية والإسلامية في بلجيكا، وقد تتلمذ رفقة مرشد جماعة العدل والإحسان الشيخ محمد العبادي، على يد الشيخ عبد الله التليدي بمدينة طنجة بداية السبعينيات، قبل أن ينتقل إلى السعودية حيث تعرّف على الشيخ الألباني ودرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ليعود بعدها خطيباً بأحد مساجد طنجة.

وانتقل الشيخ عبد السلام الخراز إلى بروكسل خطيباً بمسجد "التوحيد"، وذلك خلفاً للشيخ صُهيب بن الصديق الزمزمي الذي اضطّر حينها للعودة إلى المغرب لأسباب خاصة.

وظلّ الشيخ الخراز خطيباً بالمسجد المذكور إلى أن وافته المنية فجر اليوم، ومن المنتظر أن يُنقل جثمان الشيخ إلى طنجة ليُدفن فيها، بناءً على وصية المرحوم.