شاهد: سقوط مزدوج لعارضة أزياء على الهواء

اصطدمت الراقصة الروسية كاتيا جونز بمصاعب في الحفاظ على توازنها خلال العرض المباشر من حلقة Strictly Come Dancing؛ الأمر الذي أثار شكوكًا حول كونها مخمورة.

وسقطت كاتيا 30 عاما أثناء تأدية رقصة ”تشاتشا“ مع شريكها مايك بوشيل، ولكنها نهضت بسرعة وتفادت الموقف، وبعد عدة دقائق عادت لتسقط مجددًا أعلى الدرج أثناء توجهها مع شريكها لتلقي العلامات التقديرية من لجنة تحكيم البرنامج، ولكنها نهضت أيضًا بشكل سريع.

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وقالت برونو تونيولي، إحدى أعضاء لجنة التحكيم، إن العرض لم يكن سحريًا بل وصفته بـ المأساوي وحصل الشريكان على درجات ضئيلة؛ بسبب سقطة كاتيا أثناء العرض، حيث حصلا على 18 نقطة وضعتهم ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة.

في المقابل، نفت الراقصة كاتيا جونز عبر تغريدة على موقع "تويتر" الأنباء التي تتحدث أنها كانت مخمورة، معتذرة عما حدث، ومؤكدة أنها بحالة صحية جيدة وأن ما حدث كان مجرد انزلاق.