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تراند اليوم : تطور في قضية الفيديوهات الاباحية.. ماذا قال خالد يوسف؟

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تطور في قضية الفيديوهات الاباحية.. ماذا قال خالد يوسف؟ فن تاستك2019-03-17 0 تبليغ

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تم نشره الأحد 17 آذار / مارس 2019 10:03 مساءً

تطور في قضية الفيديوهات الاباحية.. ماذا قال خالد يوسف؟

قضية الفيديوهات الاباحية

الخليج 365 :- أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر قراراً بتأجيل الدعوى المقامة من المحامي المصري سمير صبري، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج والنائب البرلماني  من البرلمان المصري، إلى جلسة 4 أيار المقبل. 

بدوره، يواصل يوسف الدفاع عن نفسه، موضحاً أن "الجاني الحقيقي هو الذي نشر الفيديوهات الاباحية وهو من يقع تحت طائلة القانون"، مؤكدًا أن "تواجده في غرفة مغلقة سواء هو أو غيره يندرج تحت بند الخصوصية، ولا يوقعه تحت طائلة القانون".
وأكد المخرج المتهم بقضية الفيديوهات الاباحية في تصريح على صفحته على "فيسبوك": "سأتحدث مفصلًا عن الفلاشة المزعومة والتي يزعمون أن بها أكثر من مائتي سيدة وفنانة، ولكن ما يمنعني الآن هو قرار النائب العام بحظر النشر في القضية". 

المصدر: لها

 

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