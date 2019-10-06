تراند اليوم : مسلسل ولي العهد الحلقة 1 كاملة

يتصدر مسلسل ولي العهد الحلقة 1 ترند محركات بحث جوجل الخاصة في المسلسلات، حيث يتربع مسلسل ولي العهد على ترند مصر والجزار، و مسلسل ولي العهد هو مسلسل مصري تم عرضه في شهر رمضان 1436 هـ/2015 ميلادي. من اخراج محمد النقلي وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصريين عبد الرحمن أبو زهرة، حمادة هلال، لوسي، هبة مجدي, علا غانم، أحمد عصام، إنتصار، إدوارد، ريم البارودي، ياسر جلال، مي القاضي، ومي سليم .

تحكي قصة المسلسل حول عائلة أبو حطب حيث قبل وفاة الأب في المسلسل يكتب كل أملكه بأسم ابنه خالد أبو حطب بشرطين الشرط الأول هو أن يأخذ باله من أخوته وأن لاياكل حقهم والشرط الثاني هو أن يتزوج على زوجته التي لتنجب أطفال لينجب ولي العهد ومن هنا نبدأ الصراعات بينه وبين أخوته حتى ان يتأمروا على قتله بمساعدة المحامي النصاب والمرتشي وابن عمهم الذي يطمع في ثروة عمه.