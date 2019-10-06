شاهد والدة حلا الترك في إطلالة جريئة بعد خلع الحجاب

ظهرت والدة الفنانة الصغيرة حلا الترك في إطلالة جديدة بالأحمر أحدثت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن نشرها فيديو أثار سخرية المتابعين بعد أن تفاخرت منى السابر بشهرتها فيه.

وبدت في صور نشرتها على حسابها على “إنستغرام”، وهي ترتدي فستاناً أحمر طويلاً ضيقاً أظهر قوامها. كما أثارت الجدل من خلال تعليقها عليها حيث كتبت: “بعض من التجاهل يعيد كل شخص إلى حجمه الطبيعي” وفقاً لصحيفة المرصد.

وتناقلت عدة حسابات على “إنستغرام” فيديو للسابر تفاخرت فيه بشهرتها، وقالت إنها كانت تشتري بعض الأغراض لابنها عبدالله حيث فوجئت بأن امرأة تنظر إليها متسائلة بحسب قولها عن هويتها.

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وأضافت أنها نظرت إليها وضحكت مشيرة إلى أنها “هي” أي منى السابر ووالدة حلا الترك. وتابعت أنها شعرت بالفرح والتقطت الصور مع المعجبة، مع الإشارة إلى أنها لا ترفض إلقاء التحية على الناس والتقاط الصور معهم.

وعرّض الفيديو السابر لسخرية متابعي تلك الحسابات حيث رأوا أنها أصبحت معروفة بسبب شهرة ابنتها وطليقها.