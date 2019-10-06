حالات إغماء و مصابين في حفل زفاف مغربي

أصيب عدد من مدعوي زفاف بمدينة طنجة في المغرب بالإغماء والاختناق ونقلوا إلى الطوارئ لتلقي الإسعافات اللازمة بعد قيام شاب بإلقاء قنبلة مسيلة للدموع.

وحضرت مصالح الإنقاذ، إلى سطح العمارة التي نظم عليها الحفل، لتقوم بنقل المصابين الذين كانوا في حالة إغماء واختناق على متن سيارات الإسعاف في اتجاه مستشفى محمد الخامس، حيث تلقوا الإسعافات اللازمة ثم سمح لهم بالمغادرة، حسب موقع ”360“ المغربي وفقاً لإرم نيوز.

وتوجهت الشرطة إلى المكان وألقت القبض على الشاب الذي ألقى القنبلة المسيلة للدموع، فيما يتم حاليًا التحقيق معه حول دوافعه لهذا الفعل، ولمعرفة المصدر الذي حصل منه على السلاح الذي يعتبر محظورًا في المغرب، ويعاقب القانون على حيازته.