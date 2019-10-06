شاهد: مصرع 5 أفيال حاولت إنقاذ فيل رضيع

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الأحد، صورة لخمسة أفيال وهي تحاول إنقاذ فيل رضيع سقط في المياه بشلال ”خاو ياي“ الوطني في جنوب تايلاند.

وقالت الصحيفة ديلي ميل إن المسؤولين وصلوا لمكان الحادث الساعة الثالثة صباحًا ووجدوا جثث 6 أفيال في المياه واثنين آخرين عالقين على حافة الشلال.

وليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك فالشلال أصبح معروفًا منذ عام 1992 باسم شلال الجحيم، بعد سقوط قطيع كامل من الأفيال فيه ومصرعها.

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وجاء في الصحيفة أن إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية وصيانة النباتات أبلغت المسؤولين عن مكان الحادث في متنزه خاو ياي الوطني، عندما كانت مجموعة من الأفيال تسد جانب الشلال وعددها 5.

وبعد 3 ساعات من وجود المسؤولين في الموقع، تم العثور على جثة فيل صغير في قاعدة الشلال وأنقذوا فيلين آخرين كانا عالقين على حافة الشلال.

بدوره، قال إدوين ويك، صاحب جمعية أصدقاء الحياة البرية في تايلاند، إن الأفيال التي تم إنقاذها ستواجه صعوبة في البقاء لأن هذه الحيوانات تحمي بعضها البعض، بدليل أن هذه الأفيال ضحت بحياتها لإنقاذ الفيل الصغير وهي تعتمد على بعضها في توفير الغذاء.