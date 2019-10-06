شاهد فاشينيستا سعودية تصف من يتقدم لخطبتها بالكلاب

وصفت عارضة الأزياء السعودية بدور البراهيم الرجال الذين يتقدمون لخطبتها ب"الكلاب" وذلك في معرض إجابتها على سؤال من أحد المتابعين عما إذا كانت متزوجة أم لا على حسابها بالموقع الاجتماعي "سناب شات".

وقالت البراهيم، عبر مقطع فيديو لها على حسابها في "سناب شات": "منذ أن انفصلت عن زوجي من ٤ سنوات وكل اللي يتقدمولي ذكور أو كلاب لابسة ثياب".

ووجّهت رسالةً إلى كل من انتقدها بسبب تشبيهها لمن تقدموا لها بـ"الكلاب"، قائلةً: "أنا كلامي واضح مين أقصد، ولم أقصد التعميم على كل الرجال، واللي يقولولي إخواتك وعمامك من الرجال أقول لهم حشى أن يتم تشبيهم بذلك، وهدول محارم أكيد ما ينفع أتزوج منهم".

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وكانت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم قد أثارت حالةً من البلبلة بين متابعيها بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدّثت فيه عن جمالها، فوُجِّهت لها الاتهامات بالغرور والكبرياء وفقاً لفوشيا.

ونفت البراهيم في وقت سابق خلعها الحجاب مؤكدة أنها مجرد شائعات وتحدثت عن النساء السعوديات أنهن يلبسن العباءة فقط أثناء تجوالهن في شوارع المملكة.