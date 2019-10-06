بيرين سات تضع شرطاً للعودة إلى منزلها فما هو؟

أعلنت الممثلة التركية بيرين سات، عودتها إلى منزل زوجها كنان دوغلو، بعد نشوب خلافات كادت أن تودي إلى الطلاق بينهما، سيما بعد انتشار شائعات حول خيانتها لزوجها مع نجم عالمي، ولكنها خرجت إلى الإعلام ونفت ذلك، وسعا لتحسين العلاقة مع زوجها بشرط عدم تدخل أهله في حياتها الزوجية.

ووفق مصدر مقرب من بيرين سات، قال: " إنها اشترطت على زوجها عدم اقتحام أهله لحياتهما وعدم السماح لهم بالتدخل في علاقتهما، وخصوصًا والدته التي كثيرًا ما تسببت بخلق خلافاتٍ بين الزوجين".

وأضاف:"بيرين لن تسمح لأهل كنان أن يتسببوا في إنهاء علاقتهما، حتى أن زياراتهم ستقلُّ، وقد وافق كنان على هذا الشرط؛ لأنه لا يريد خسارة بيرين والتخلي عنها"، وفق موقع الفن.

وكانت قد انتشرت شائعات مؤخراً،عن خيانة بيرين سات زوجها مع مغني عالمي، مما دفعها للتعليق بشكل فوري على تلك الأخبار قبل أن تتسبب في أزمة بينها وبين شريك حياتها.

ويشار إلى أن بطلة مسلسلي "العشق الممنوع" و "السلطانة قُسم" قد عاشت مؤخراً حالة من الحداد بعد وفاة أحد أصدقائها المقربين، ورغم تزايد انتقادات الصحفيين الأتراك ومطاردتهم لها بشكل دائم لسؤالها عن أنباء طلاقها، إلا أنها كانت تتجاهلهم تماماً.