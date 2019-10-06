شاهد: انجي خوري تكشف تفاصيل مروعة أثناء خطفها

كشفت المطربة السورية ​انجي خوري،​ تفاصيل جديدة حول تعرضها للخطف على يد فنان وفنانة وتابعت مؤكدة انها تعرضت للضرب وتم اخذ هاتفها الجوال منها وطالبت الاستعانة به حتى لا تتكلم وتكشف تفاصيل أكثر عن الموضوع.

اتهمت الفنان السورية اللبناني آدم شحادة بفيديو سابق بخطفها ليومين في منطقة صبرا و تعنيفها على يد 3 شبان بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة ​الفنانة قمر​.

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أوضحت أنها كانت في الماضي تنظف له منزله وقت كانت قدمه مكسورة، وأسفرت لمثل هذه الفعلة التي جعلتها تشعر بالصدمة، وقالت إنها ستتقدم بشكوى رسمية ضده وضد قمر عبر وكيلها القانوني في لبنان.

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وفي وقت سابق، أوضحت إنجي خوري بأنها ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإثنين عبر وكيلها القانوني في لبنان، وفي السياق ذاته ظهرت إنجي خوري في بث مباشر مع الاعلامي ايلي باسيل عبر تطبيق انستغرام اتهمت فيه أن بضربها.

ووصفت إنجي خلال البث العنف الذي تعرضت له من آدم مؤكدة بأن ثلاثة شبان قاموا بمساعدته في تقييدها وهددها ب فتح قارورة تشبه الغاز في وجهها.

ولفتت إلى أنَّها ستلجأ إلى القانون والطب الشرعي لتحصيل حقها منه، ونشرت أيضاً صورة كشفت من خلالها عن الكدمات وآثار الضرب على وجهها وعنقها، كما نشرت تقرير طبي يوضح الاعتداء عليها.