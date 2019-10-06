شاهد: صورة تداولها الكويتيون لولي العهد تشعل مواقع التواصل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، صورة لنائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لاقت تفاعل بين الكثيرين.

ويظهر الشيخ نواف بلا حراس في زاوية أحد المساجد يدعو الله وقت صلاة الظهر. بحسب ما ذكر مغرّدون.

وفي تعليقه على الصورة المتداولة قال السياسي الكويتي المعروف ناصر الدويلة:” يتداول الناس مثل هذه الصورة لسمو نائب الامير حفظه الله الذي يرتاد المساجد بهدوء و خشوع فيفرح الناس بمثل هذه الصور و هي كثيرة و نسال الله العظيم ان يديم الامن و الامان على كويت العز و ان يعافي حضرة صاحب السمو اميرنا الشيخ صباح و ولي عهده الامين و ان يرزقهم البطانة الصالحة”.

الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت، هو الابن السادس أمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح. عاش وتربى في بيت الحكم قصر دسمان وتلقى تعليمه بالمدارس النظامية السائدة آنذاك.