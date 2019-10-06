شاهد: فيديو غناء نانسي عجرم لابنتها "ليا"

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستقرام" جمهورها، مقطع فيديو لها وهي تغني لابنتها "ليا" مع نغمات أغنية " "Lya"، والتي قدمتها هدية لابنتها بمناسبة قدومها.

وظهرت نانسي عجرم في مقطع الفيديو وهي مرتدية تي شيرت أبيض، بينما ارتدت ابنتها فستاناً باللون الكحلي، وكانت نانسي تمرح وتلعب مع ابنتها في الفيديو على أغنية "Lya"، والتي طرحتها خصيصاً لابنتها الثالثة احتفالاً بقدومها.

ويشار إلى أن الفنانة نانسي عجرم تعيش أجمل أيام حياتها برفقة زوجها وبناتها الثلاث، سيما أصغرهن المولودة الجديدة "ليا" والتي تبلغ (8) أشهر، وفق موقع الفن.

ويذكر أن نانسي عجرم شوقت جمهورها لانتظار أغنية "Lya" والتي طرحت في الأسواق وعبر الفضائيات العربية احتفاءً بقدوم المولودة الثالثة لنانسي، كما وحظيت الاغنية على نسب مشاهدات عالية.