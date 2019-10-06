حقيقة خطوبة ريم البارودي

ظهرت الممثلة المصرية ريم البارودي في لقاء تلفزيوني كشفت فيه عن سبب غيابها عن عالم التمثيل في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثار الشكوك حول احتمالية ارتباطها وانشغالها عن الأعمال الفنية إلا أنها نفت حقيقة الارتباط.

كما أرجعت البارودي سبب غيابها عن المشاركة في دراما رمضان الماضي بأنه لم يكن هناك عمل لها، موضحة :"لم يعرض علي أى عمل وقتها، أغلب الزملاء كذلك، بعد مسلسل “حدائق الشيطان”، “شبعت فن وتمثيل”، لكنني تواجدت مع الجمهور طوال العام من خلال مسلسل “قيد عائلي” الذي عرض أول العام، وبعد رمضان يعرض الجزء الثاني منه حاليا، كما تواجدت بمسرحية “جوازة مرتاحة” وفقاً لموقع الفن.

وعن جديدها في السينما، قالت :"أقرأ سيناريو فيلم، لن استطيع الحديث عن تفاصيله حاليا".

وتعرف الفنانة ريم البارودي في الوسط الفني بقصتها مع المغني أحمد سعد حيث كانا على علاقة حب منذ سنوات طويلة بدأت بالزمالة والصداقة وتحولت إلى الحب و كللت بالزواج الذي لم يستمر في النهاية إثر الخلافات والمناوشات العديدة التي أفسدت العلاقة ودفعت الطرفان للانفصال.