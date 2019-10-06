تراند اليوم : الصحة: نتابع فضيحة طبيب السرطان المزيف

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله أسامة النجار ان الوزارة تتابع بأهمية بالغة ، فضيحة طبيب السرطان المزيف في إسرائيل، وما نُشر من معلومات حول احتياله على مرضى سرطان فلسطينيين بعشرات آلاف الشواكل وتهديد حياتهم للخطر من خلال إعطائهم أدوية مجهولة .

واكد النجار في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأحد ، على ان وزارة الصحة تتابع الحالات التي وقعت ضحية هذا الاحتيال، وتعمل على إعداد ملفات كاملة ليتم رفعها حال اكتمالها كقضايا لجهات الاختصاص، محملا إدارة المشافي الإسرائيلية هذا الاحتيال ، ومطالبا جميع المواطنين الذين تعرضوا له التوجه لوزارة الصحة وتقديم المعلومات اللازمة لرفع قضية بتعرضهم للنصب والاحتيال والخطر.